Одесского экс-полицейского будут судить за госизмену

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника МВД Украины по факту государственной измены.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, с марта по август 2022 года экс-полицейский для представителей спецслужбы государства-оккупанта собирал и передавал информацию о социально-политической обстановке в Украине и силах правопорядка и безопасности Украины.

Так, бывший правоохранитель собирал сведения сотрудников Службы безопасности Украины в качестве потенциальных источников информации и с целью создания в дальнейшем информаторской сети российских спецслужб на территории Украины.

В частности, он передавал персональные данные бывших и действующих работников СБУ: фамилии, даты рождения; места регистрации (проживания); номера мобильных телефонов; данные о семьях; фотографии; места служб, должности и линии работы; характеризующие данные. Полученные сведения спецслужбы государства-агрессора пытались использовать для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года задержан житель Одессы, которому сообщено о подозрении в государственной измене. Будучи уроженцем России и поддерживая идеи пророссийской направленности, в 2021 году был завербован представителями ФСБ РФ.

Фото: Одесская облпрокуратура

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