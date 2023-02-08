В Одессе задержан вражеский информатор, подозреваемый в государственной измене

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры задержан житель Одессы, которому сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый, будучи уроженцем России и поддерживая идеи пророссийской направленности, в 2021 году был завербован представителями ФСБ РФ и до начала военной агрессии по заданию враждебных кураторов осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Так, информатор врага фиксировал и передавал представителям спецслужб России с помощью мессенджера Telegram сведения об осуществлении мероприятий по комплектованию военных формирований, проведению учений и тренировок, в частности, международных военных учений в акватории Чёрного моря, характеру вооружения, политической ситуации в целом в нашем государстве, перемещении товаров двойного назначения в морских портах Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому безальтернативной меры пресечения – содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

Фото: Одесская облпрокуратура

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