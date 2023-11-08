Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены ещё на 90 дней

Верховная Рада Украины 8 ноября на пленарном заседании поддержала предложение Президента Владимира Зеленского продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

Об этом сообщила в Telegram нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

За продление военного положения проголосовали 329 депутатов.

За продление всеобщей мобилизации в Украине проголосовали 322 депутата, пишет Геращенко.

Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года. В Раде состоялось уже девятое голосование за военное положение и мобилизацию с начала войны.

Законопроекты №10211 и №10212 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 16 ноября еще на 90 дней президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду 6 ноября.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже несколько раз. Последний – 2 мая.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений. В ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин Президент заявил, что это произойдёт только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.