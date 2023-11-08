Блефаропластика — что это такое, когда применяется и где проводится

Столкнулись с новым понятием блефаропластики, но пока ещё не знаете, что конкретно оно подразумевает и в каких ситуациях применяется? Всё очень просто: так называют процедуру по подтяжке век.
Осуществляться блефаропластика может 3 способами:
- рассечением века скальпелем или лазерным лучом;
- активизацией биологических процессов глубоко под кожей с помощью применения инфракрасных лучей и радиоволн;
- коррекцией века с помощью лазерного излучения.
Каждый из этих методов применяется для корректировки определённого дефекта. Проводят процедуры специалисты-хирурги.
В каких случаях применяют блефаропластику
В современном мире коррекция внешности стала едва ли не обыденной процедурой. Веки не стали исключением. Подтяжка кожи вокруг глаз поможет провести такие изменения внешности:
- убрать тёмные круги и “мешки” под глазами;
- разгладить возрастные и мимические морщины вокруг глаз;
- приподнять веко, если оно слишком прикрывает глаза, либо слегка опустить веко, если глаза выглядят немного выпученными;
- корректировать жировую сетчатку;
- привести в тонус окологлазные мышцы и проч.
Все эти, а также многие другие косметологические проблемы помогает решить блефаропластика. С её помощью легко сделать красивыми и выразительными глаза, придать коже вокруг них ухоженный и здоровый вид.
Есть ли противопоказания для подтяжки век? Как и многие другие вмешательства, её нельзя проводить в тех случаях, когда пациент:
- имеет определённые воспаления, покраснения, раздражение на коже вокруг глаз;
- болен сахарным диабетом или какими-либо системными заболеваниями крови;
- страдает повышенным внутричерепным или внутриглазным давлением;
- наблюдается по гипертонии;
- стоит на учёте по онкологическим заболеваниям.
Рекомендуется избегать процедуру блефаропластики беременным женщинам, а также во время менструальных выделений.
Как и где в Украине проводится блефаропластика
Прежде, чем осуществить процедуру, необходимо пройти подготовительный этап, занимающий от 1 до 3 дней. Потребуется посетить пластического хирурга, пройти диагностику и анализы. Сделать это легко в клинике “МедСити”.
Непосредственно блефаропластика может продолжаться от получаса до 2 часов. Далее пациент может быть отпущен домой или же находиться в клинике под наблюдением. Восстановительный этап после процедуры может сопровождаться отёчностью и синяками, которые должны исчезнуть в течение недели или 10 дней. После этого снимают швы, которые рассасываются в течение 2-3 недель после процедуры.
В Киеве блефаропластику разных уровней проводят в медицинском центре “МедСити”. Там работают высокопрофессиональные пластические хирурги, которые способны сделать Ваш взгляд красивым и выразительным.
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