Блефаропластика — что это такое, когда применяется и где проводится

Столкнулись с новым понятием блефаропластики, но пока ещё не знаете, что конкретно оно подразумевает и в каких ситуациях применяется? Всё очень просто: так называют процедуру по подтяжке век.

Осуществляться блефаропластика может 3 способами:

рассечением века скальпелем или лазерным лучом;

активизацией биологических процессов глубоко под кожей с помощью применения инфракрасных лучей и радиоволн;

коррекцией века с помощью лазерного излучения.

Каждый из этих методов применяется для корректировки определённого дефекта. Проводят процедуры специалисты-хирурги.

В каких случаях применяют блефаропластику

В современном мире коррекция внешности стала едва ли не обыденной процедурой. Веки не стали исключением. Подтяжка кожи вокруг глаз поможет провести такие изменения внешности:

убрать тёмные круги и “мешки” под глазами;

разгладить возрастные и мимические морщины вокруг глаз;

приподнять веко, если оно слишком прикрывает глаза, либо слегка опустить веко, если глаза выглядят немного выпученными;

корректировать жировую сетчатку;

привести в тонус окологлазные мышцы и проч.

Все эти, а также многие другие косметологические проблемы помогает решить блефаропластика. С её помощью легко сделать красивыми и выразительными глаза, придать коже вокруг них ухоженный и здоровый вид.

Есть ли противопоказания для подтяжки век? Как и многие другие вмешательства, её нельзя проводить в тех случаях, когда пациент:

имеет определённые воспаления, покраснения, раздражение на коже вокруг глаз;

болен сахарным диабетом или какими-либо системными заболеваниями крови;

страдает повышенным внутричерепным или внутриглазным давлением;

наблюдается по гипертонии;

стоит на учёте по онкологическим заболеваниям.

Рекомендуется избегать процедуру блефаропластики беременным женщинам, а также во время менструальных выделений.

Как и где в Украине проводится блефаропластика

Прежде, чем осуществить процедуру, необходимо пройти подготовительный этап, занимающий от 1 до 3 дней. Потребуется посетить пластического хирурга, пройти диагностику и анализы. Сделать это легко в клинике “МедСити”.

Непосредственно блефаропластика может продолжаться от получаса до 2 часов. Далее пациент может быть отпущен домой или же находиться в клинике под наблюдением. Восстановительный этап после процедуры может сопровождаться отёчностью и синяками, которые должны исчезнуть в течение недели или 10 дней. После этого снимают швы, которые рассасываются в течение 2-3 недель после процедуры.

В Киеве блефаропластику разных уровней проводят в медицинском центре “МедСити”. Там работают высокопрофессиональные пластические хирурги, которые способны сделать Ваш взгляд красивым и выразительным.

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