Виталий Кличко помог 19-летнему чемпиону мира из Белгород-Днестровского

Благодаря поддержке Виталия Кличко, чемпион мира-2021 по боксу Юрий Захареев из Белгород-Днестровского получил сертификат на 2-комнатную квартиру в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что пару месяцев назад мэр столицы Виталий Кличко поздравил юного чемпиона мира Юрия Захареева с победой, встретился с чемпионом и его тренером — заслуженным тренером Украины Игорем Юрескулом в Киевской мэрии, у себя в кабинете. На встрече поделился своим опытом, рассказал, как он добился успеха в боксе и в жизни, дал советы и наставления, чтоб наш чемпион смог достичь ещё больших высот.

Встреча длилась около часа, вместе посмотрели и финальный бой Юрия в Белграде. Поговорили о проблемах украинского бокса, которых сегодня много, о том, что происходит в мировом боксе, как премируют боксёров.

После встречи Федерация Одесской области попросила Виталия Кличко помочь с жильём в Киеве для нашего чемпиона мира, так как он часто проводит сборы в Конче-Заспе и много времени проводит в столице. Мэр сказал, что подумает, как это сделать, поговорит с меценатами, киевскими бизнесменами и попросил президента Федерации бокса города Киева Кирилла Шевченко тоже подключиться к решению этого вопроса.

И вот теперь квартирный вопрос решён совместными усилиями Виталия Кличко, бизнесмена-застройщика Андрея Стрихарского (компания Status Group) и Кирилла Шевченко. Каждый из этих людей внёс свою лепту, в результате чего Юрий Захареев стал счастливым обладателем квартиры в Киеве.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Юрий Захареев получил сертификат на квартиру в Одессе по ул.Радостной, 29.

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