Очередной балкер идёт в один из портов Большой Одессы  

8 ноября в один из украинских черноморских портов по временному морскому коридору направляется судно DSM London.

Оно имеет дедвейт 22,9 тысяч тонн, — сообщает Центр транспорных стратегий со ссылкой на данные сервисов мониторинга движения судов.

Отмечается, что перед этим движение во временном коридоре было зафиксировано 5 ноября. Однако это не означает, что маршрут не работает. Издание предполагает, что суда отключают AIS с целью безопасного прохождения коридора.

Одесса News информировала, что на 2 ноября временным коридором в порты Большой Одессы прошли не менее 59 судов, а вышли из портов — 43, однако, в ВМС ВСУ, обеспечивающих безопасность судоходства, проинформировали, что уже более 70 судов прошли на вход к портам Большой Одессы и около 60 на выход.

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