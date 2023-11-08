Одесская теннисистка Элина Свитолина посетила Ирпень

Посол UNITED 24, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина проверила процесс восстановления города Ирпень, побывав на реконструкции жилого комплекса «Мюнхаузен», пострадавшего от действий российской армии.

Об этом сообщает первый заместитель городского головы Ирпеня Андрей Кравчук.

«Когда я приезжала сюда в феврале, моё сердце было разбито. Дом стоял сгоревшим и был сильно разрушен русскими снарядами. Сегодня я рада видеть, как меняется его фасад, и слышать, что некоторые семьи уже вернулись в свои дома», – сказала одесситка.

Спортсменка вместе с донорами платформы UNITED24 помогала собирать средства на восстановление этого ЖК. На реконструкцию удалось собрать 127 тысяч долларов, часть из которых пожертвовала и Элина.

Для справки. В рамках своей работы в UNITED 24 Элина Свитолина и кинорежиссёр Мишель Азанавичюс взяли под свой патронат строительство двух домов в Ирпене.

Одесса News информировала о приезде в ноябре 2023 года Элины Свитолиной в Одессу, чтобы поздравить с Днём рождения свою бабушку.

Фото: Андрей Кравчук/Telegram

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