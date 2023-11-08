В Норвегии судно филигранно село на мель, не получив никаких повреждений

В конце октября небольшое норвежское рыболовное судно Marita Helen село на мель довольно необычным способом.

Во время отлива судно наскочило на подводную скалу и осталось на ней, балансируя на киле в ширину 20 см, — сообщает в Facebook The Maritime Telegraph.

Отмечается, что в таком положении судно находилось около семи часов, пока не начался прилив и не подошло спасательное судно.

«Никто из моряков не пострадал. Осмотр показал, что судно в полном порядке, и киль абсолютно цел», — говорится в сообщении.

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