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  4. В Норвегии судно филигранно село на мель, не получив никаких повреждений

В Норвегии судно филигранно село на мель, не получив никаких повреждений

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В конце октября небольшое норвежское рыболовное судно Marita Helen село на мель довольно необычным способом.

Во время отлива судно наскочило на подводную скалу и осталось на ней, балансируя на киле в ширину 20 см, — сообщает в Facebook The Maritime Telegraph.

Отмечается, что в таком положении судно находилось около семи часов, пока не начался прилив и не подошло спасательное судно.

«Никто из моряков не пострадал. Осмотр показал, что судно в полном порядке, и киль абсолютно цел», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре на грузовом судне «Fremantle Highway» с автомобилями на борту в июле 2023 года в море вблизи Нидерландов.

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