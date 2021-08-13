В Одесса пожар: его тушили в квартире дома на улице Семинарской

12 августа о 11:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже 5-тиэтажного дома по улице Семинарская, 5А.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на место происшествия сразу были направлены 6-ти единиц техники и 23 спасателя.

«В 11:56 пожарные полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за значительной задымленности спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в звене газодымозащитной службы.

В результате пожара огнём уничтожено имущество на балконе 4-го этажа, повреждены балкон на 5-м этаже на общей площади 15 квадратных метров.

На момент пожара хозяев дома не было.

Причина и ущерб от пожара пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, 31 июля произошёл пожар в одноэтажном здании с тремя магазинами по улице Левитана в Одессе.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod