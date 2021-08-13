На Паралимпиаду в Токио полетели 8 одесских спортсменов

12 августа в Киевском выставочном центре «Парковый» торжественно провели национальную паралимпийскую сборную Украины в Токио, состоящую из 143 спортсменов. В их числе — 8 представителей Одесской области.

Как передаёт Одесса News cо ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины, XVI летние Паралимпийские игры — седьмые по счёту для национальной паралимпийской сборной команды, начинаются 24 августа. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Кто они, 10 представителей Одесской области, вошедшие в сборную Украины?

Полянский Роман, з аслуженный мастер спорта Украины, чемпион XV летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (а кадемическая гребля)

кадемическая гребля) Литвиненко Александр, мастер спорта Украины международного класса, чемпион Европы 2018 года, бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы 2021 года (лёгкая атлетика)

Панасюк Константин,, мастер спорта Украины международного класса, бронзовый призёр Кубка мира 2017 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, двукратный серебряный призер Кубка Мира 2021 года (п ауэрлифтинг)

Ткачук Екатерина, мастер спорта Украины международного класса, чемпионка Европы 2018 года, чемпионка и серебряный призёр Чемпионата мира 2019 года, чемпионка и трёхкратная бронзовая призёр Чемпионата Европы 2021 года (плавание)

Дорошенко Андрей, заслуженный мастер спорта Украины, участник ХIV летних Паралимпийских игр 2012 года (Лондон), XV летних Паралимпийских игр 2016 года (Рио-де-Жанейро), серебряный и бронзовый призёр Кубка мира 2013, 2014, 2018 годов, чемпион Кубка мира 2015 года, двукратный серебряный и бронзовый призёр Чемпионата Европы 2018 года, многократный чемпион и двукратный серебряный призёр Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая)

Ковальчук Василий, заслуженный мастер спорта Украины, чемпион ХIV и XIV летних Паралимпийских игр, трёхкратный чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призёр Чемпионата Европы 2013 года, чемпион мира 2014 года, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, трёхкратный серебряный призёр Чемпионата мира 2019 года, чемпион и многократный серебряный призёр Кубка мира 2020 года, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая)

Стоев Юрий, мастер спорта Украины международного класса, участник ХIII летних Паралимпийских игр 2008, 2012, 2016 годов, чемпион мира 2018 года, двукратный серебряный призёр Чемпионата Европы 2018 года, чемпион и бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр Кубка мира 2020 года, многократный чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призер Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая)

Щетник Ирина, мастер спорта Украины международного класса, чемпионка и бронзовый призёр Чемпионата мира 2018 года, двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, Кубка мира 2020 года, многократная чемпионка и двукратная серебряная призёр Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая).

Паралимпийцев приветствовал Президент Украины Владимир Зеленский с супругой, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

«Несмотря на сложные пандемические времена, решены все проблемы с подготовкой к Паралимпиаде, с вакцинацией, с экипировкой. Хочу поблагодарить всех — правительство, министерство, профильный комитет Верховной Рады. У меня есть большие надежды на эту сборную. Мы покажем достойный украинский результат на Паралимпиаде», — заявил спортивный чиновник.

Сборная Украины будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта. Это — бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, лёгкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина дебютирует в трёх видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых — бадминтон и тхэквондо — впервые вошли в программу Паралимпийских игр.

Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

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