На Паралимпиаду в Токио полетели 8 одесских спортсменов

12 августа в Киевском выставочном центре «Парковый» торжественно провели национальную паралимпийскую сборную Украины в Токио, состоящую из 143 спортсменов. В их числе — 8 представителей Одесской области.
Как передаёт Одесса News cо ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины, XVI летние Паралимпийские игры — седьмые по счёту для национальной паралимпийской сборной команды, начинаются 24 августа. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
Кто они, 10 представителей Одесской области, вошедшие в сборную Украины?
- Полянский Роман, заслуженный мастер спорта Украины, чемпион XV летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (академическая гребля)
- Литвиненко Александр, мастер спорта Украины международного класса, чемпион Европы 2018 года, бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы 2021 года (лёгкая атлетика)
- Панасюк Константин,, мастер спорта Украины международного класса, бронзовый призёр Кубка мира 2017 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, двукратный серебряный призер Кубка Мира 2021 года (пауэрлифтинг)
- Ткачук Екатерина, мастер спорта Украины международного класса, чемпионка Европы 2018 года, чемпионка и серебряный призёр Чемпионата мира 2019 года, чемпионка и трёхкратная бронзовая призёр Чемпионата Европы 2021 года (плавание)
- Дорошенко Андрей, заслуженный мастер спорта Украины, участник ХIV летних Паралимпийских игр 2012 года (Лондон), XV летних Паралимпийских игр 2016 года (Рио-де-Жанейро), серебряный и бронзовый призёр Кубка мира 2013, 2014, 2018 годов, чемпион Кубка мира 2015 года, двукратный серебряный и бронзовый призёр Чемпионата Европы 2018 года, многократный чемпион и двукратный серебряный призёр Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая)
- Ковальчук Василий, заслуженный мастер спорта Украины, чемпион ХIV и XIV летних Паралимпийских игр, трёхкратный чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призёр Чемпионата Европы 2013 года, чемпион мира 2014 года, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, трёхкратный серебряный призёр Чемпионата мира 2019 года, чемпион и многократный серебряный призёр Кубка мира 2020 года, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая)
- Стоев Юрий, мастер спорта Украины международного класса, участник ХIII летних Паралимпийских игр 2008, 2012, 2016 годов, чемпион мира 2018 года, двукратный серебряный призёр Чемпионата Европы 2018 года, чемпион и бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр Кубка мира 2020 года, многократный чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призер Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая)
- Щетник Ирина, мастер спорта Украины международного класса, чемпионка и бронзовый призёр Чемпионата мира 2018 года, двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года, Кубка мира 2020 года, многократная чемпионка и двукратная серебряная призёр Кубка мира 2021 года (стрельба пулевая).
Паралимпийцев приветствовал Президент Украины Владимир Зеленский с супругой, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.
«Несмотря на сложные пандемические времена, решены все проблемы с подготовкой к Паралимпиаде, с вакцинацией, с экипировкой. Хочу поблагодарить всех — правительство, министерство, профильный комитет Верховной Рады. У меня есть большие надежды на эту сборную. Мы покажем достойный украинский результат на Паралимпиаде», — заявил спортивный чиновник.
Сборная Украины будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта. Это — бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, лёгкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.
Украина дебютирует в трёх видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых — бадминтон и тхэквондо — впервые вошли в программу Паралимпийских игр.
Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины
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