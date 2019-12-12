Бой Ломаченко-Лопес состоится весной

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом может состояться в марте или апреле следующего года.

Однако для этого американскому боксёру нужно победить действующего чемпиона IBF Ричарда Комми, сообщает Укринформ со ссылкой на портал Boxing Scene.

«Сейчас вероятность их боя — 50 на 50. Но если Лопес побьёт Комми, думаю, вероятность вырастет до 95 процентов. В боксе может случиться что угодно. Боксёр может травмироваться. Но мы планируем так, чтобы организовать их бой следующим.

Лома готов, Теофимо готов. Так что да, это следующий бой. Но очевидно, что это будет зависеть от победы Лопеса в субботу», — рассказал Арум.

Чемпиону мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO и франчайзинговому чемпиону WBC не хватает только титула IBF для звания абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.

В последнем бою Ломаченко единогласным решением судей победил британца Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный чемпионский титул WBC. Впоследствии WBC повысила его в статусе до франчайзингового чемпиона, а «регулярный» титул отдала американцу Девину Хейни.

Бой между Лопесом и Комми, в котором может определиться следующий оппонент Василия Ломаченко, состоится в ночь на воскресенье, 15 декабря.

Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко признан лучшим боксёром уходящего 2019 года.