Ломаченко признан лучшим боксёром уходящего 2019 года

Украинский чемпион мира WBA и WBO в лёгком весе, житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко получил награду лучшего боксёра 2019 года по версии WBO от Всемирного боксёрского совета.

Об этом сообщил сам Василий на своей странице в Facebook.

Василий Ломаченко получил награду на ежегодной конвенции #WBO 🏆 Gepostet von Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко am Donnerstag, 5. Dezember 2019

Накануне боксёр занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября в Лондоне Ломаченко победил британского боксёра Люка Кэмпбелла в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе.