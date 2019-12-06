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Ломаченко признан лучшим боксёром уходящего 2019 года

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Украинский чемпион мира WBA и WBO в лёгком весе, житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко получил награду лучшего боксёра 2019 года по версии WBO от Всемирного боксёрского совета.

Об этом сообщил сам Василий на своей странице в Facebook.

Василий Ломаченко получил награду на ежегодной конвенции #WBO 🏆

Gepostet von Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко am Donnerstag, 5. Dezember 2019

Накануне боксёр занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес

Как сообщала Одесса News,  1 сентября в Лондоне Ломаченко победил британского боксёра Люка Кэмпбелла в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе.

Василий Ломаченко и Александр Усик

 

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