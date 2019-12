Греческие спасатели взяли на буксир терпящий бедствие одесский сухогруз

Греческие спасатели сумели взять на буксир принадлежащий одесской компании сухогруз NEW LEO (бывший AKVILE), который 4 декабря потерпел бедствие в Эгейском море.

Как сообщили местные СМИ, вчера команде спасателей удалось подняться на борт NEW LEO и завести буксирный конец. «Сейчас судно тянет в безопасное место аварийно-спасательный буксир PANTOKRATOR», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, балкер шёл с грузом стали в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. В результате смещения груза судно опасно накренилось, и капитан был вынужден запросить помощь. Греческие власти выслали в район происшествия несколько кораблей и три вертолёта, которые сняли с судна экипаж — 14 граждан Украины, в основном, одесситов. Их доставили в центр здоровья острова Скирос.

Кстати. NEW LEO был построен в 1997 году. Сейчас ходит под флагом Либерии, порт приписки Монровия. Дедвейт 5.820 тонн. Длина 103, ширина 16 метров. Судовладелец и оператор NEW LEO — компании NEW LEO LTD и ООО «Престиж». Они зарегистрированы в Одессе, на Люстдорфской дороге, 140а.