Одесская епархия оказывает помощь пострадавшим на пожаре в колледже

Одесская епархия с 4 декабря ежедневно оказывает помощь пострадавшим в результате пожара в Одесском колледже экономики и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

Священники посетили пострадавших в Одесской областной детской клинической, Городской клинической №1 больницах, выразили им слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, благословили иконами, заверили, что все верующие Одесской епархии УПЦ усердно молятся об их скорейшем выздоровлении.

Во время встреч с медперсоналом больниц был поднят вопрос оказания материальной и финансовой помощи, отмечено, что Одесская епархия готова оказать всемерное содействие в лечении и реабилитации пострадавших во время пожара.

Отмечается, что во всех храмах Одесской епархии УПЦ совершаются молебны о скорейшем выздоровлении пострадавших и об упокоении двух погибших.

Одесская епархия УПЦ начала сбор средств и оказание помощи для тех, кто перенёс эту трагедию.

Координацию всех действий осуществляет Социальный отдел епархии (телефон +38 0677444044, протоиерей Павел Полещук).

«Давайте все вместе тёплой волной душевного тепла и взаимопомощи остановим пожар отчуждённости и безразличия», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, на станции переливания крови в Бисквитном переулке Одессы 5 декабря возникла очередь людей, сдающих кровь для пациентов больниц, пострадавших от пожара в колледже.

Фото: «Православная Одесса»