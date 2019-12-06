На пепелище одесского колледжа нашли тело женщины

Спасатели ГСЧС вечером 5 декабря обнаружили тело жертвы пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

«Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают её личность», — говорится в сообщении.



Как стало известно в ходе выездного совещания главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцого с работниками правоохранительных органов, один человек, который значился как пропавший, нашёлся целым и невредимым.

Правда, это оказался не мужчина Руслан Никос, значившийся в списке пропавших, а женщина по имени Руслана. С ней всё хорошо, её в день пожара не было в здании.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

В результате пожара погибли 2 человека, 30 госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан, 4 — в тяжёлом состоянии, один из спасателей находится в коме) и судьба 12 человек остаётся неизвестной.

Стало известно, что некоторые из пропавших без вести людей звонили в тот трагический день своим родственникам, чтобы попрощаться. Некоторые говорили, что задыхаются от дыма. В частности, звонки сделали Ирина Белик и 16-летние Юлия Маркина и Кирилл Трофимчук, после чего на связь не выходили.

Основные усилия подразделений ГСЧС вчера днём и сегодня ночью направлены на поиск людей и разборку конструкций. Осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций.

Всего с начала разборки завала вывезено 60 кубов строительных конструкций, откачивается вода из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 куб. м воды.

Всего к работам привлечено 47 единиц техники, предоставленной рядом предприятий Одессы и Южного, 275 человек личного состава ГСЧС и 3 поисковые собаки.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог. Такую позицию обнародовал 5 декабря на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в облгосадминистрации о причинах пожара в колледже глава ГУ Нацполиции в области Олег Бех.

«Рассматриваются две версии возгорания: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. После того, как следователи опросили 44 свидетеля, установлено, что пожар начался на 3 этаже здания колледжа, в кабинете №9. Работница кабинета утверждает, что выходила утром из кабинета, закрыв его на ключ, а когда вернулась, то обнаружила возгорание розетки, к которой были подключены компьютер и принтер. Якобы в 10 час. 04 мин. сообщила о задымлении, после чего началась эвакуация», — отметил Бех.

Жителей ближайших обесточенных от сгоревшего домов переселили в гостиницы, которые предоставляют услуги бесплатно.

Оперативный штаб спасателей разместился в здании Проминвестбанка.

Полиция заблокировала подъезд к сгоревшему зданию.

На станции переливания крови в Бисквитном переулке утром возникла очередь людей, сдающих кровь для пациентов больниц, которые пострадали в результате пожара.

В Одессе 5-6 декабря объявлены траурными днями.

Фото: Одесса News, ГСЧС, «Одесса»

Видео: Нацполиция