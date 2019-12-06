MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. В Украине заработала «горячая линия» для людей с инвалидностью

В Украине заработала «горячая линия» для людей с инвалидностью

.png

Телефонная «горячая» линия для лиц с инвалидностью по номеру 1539 уже начала работать в Украине.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

«Горячая линия для лиц с инвалидностью начала работать с опережением графика и доступна уже сейчас! Звоните по телефону 1539», — отметила Соколовская.

Ранее министр сообщила, что выделенные в рамках перераспределения бюджета 2019 года 787 миллионов гривен на технические средства реабилитации уже направлены в регионы и доступны для использования.

По её словам, у операторов горячей линии для лиц с инвалидностью можно уточнить информацию о суммах средств, направленных в каждый район.

Просмотров: 85

Смотрите также...

scroll to top