В Украине заработала «горячая линия» для людей с инвалидностью

Телефонная «горячая» линия для лиц с инвалидностью по номеру 1539 уже начала работать в Украине.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

«Горячая линия для лиц с инвалидностью начала работать с опережением графика и доступна уже сейчас! Звоните по телефону 1539», — отметила Соколовская.

Ранее министр сообщила, что выделенные в рамках перераспределения бюджета 2019 года 787 миллионов гривен на технические средства реабилитации уже направлены в регионы и доступны для использования.

По её словам, у операторов горячей линии для лиц с инвалидностью можно уточнить информацию о суммах средств, направленных в каждый район.