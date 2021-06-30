С 1 июля в Украине увеличивается прожиточный минимум

В Украине с 1 июля состоится очередное увеличение прожиточного минимума, вследствие чего возрастут выплаты по некоторым видам помощи.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 30 июня.

«1 июля состоится очередное увеличение прожиточного минимума, согласно которому сейчас подвязано очень много выплат. То есть увеличиваются выплаты по безработице, выплаты по беременности и родам, выплаты одиноким матерям», — сказал Шмыгаль.

Согласно Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», прожиточный минимум с 1 июля 2021 года на одного человека трудоспособного возраста в расчёте на месяц составит 2 379 гривен.

Как сообщала Одесса News, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, в июле этого года будет проведена индексация пенсий ещё для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod