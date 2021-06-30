В Одессе сотрудница миграционной службы хотела получить $1200 за вид на жительство

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, подозреваемой в совершении коррупционного преступления.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, старший инспектор одного из отделов одесской миграционной службы требовала и получила 1200 долларов США взятки за своевременное оформление и выдачу гражданину Грузии вида на жительство на территории Украины и подтверждения гражданства Украины его ребёнку.

Правоохранители задержали подозреваемую «на горячем» во время получения неправомерной выгоды. Она, по Закону, может получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделов полиции в Одесской области, который требовал 50 тыс грн за «крышевание» сделок с подакцизными товарами от гражданина, осуществлявшего транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества.

Фото: Пресс-служба Одесской облапрокуратуры

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