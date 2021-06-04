В июле проиндексируют пенсии для одного миллиона украинцев

В июле будет проведена индексация пенсий ещё для 1 миллиона пенсионеров.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий ещё для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, повышение в этом году получат 10,5 млн пенсионеров», — сказала Лазебная.

Как сообщала Одесса News, 1 марта начат автоматический перерасчёт пенсий для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (среди военнослужащих срочной службы), «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

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