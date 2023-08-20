Юрий Крук уже не глава Одесской районной госадминистрации

19 августа Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений.

Как сообщает в Теlegram по итогам заседания правительства постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство согласовало увольнение Крука Юрия Юрьевича с должности главы Одесской районной государственной администрации Одесской области. Крука уволили по собственному желанию.

Отмечается согласование назначения Гринчака Александра Васильевича главой Одесской районной государственной администрации Одесской области; Фигеля Андрея Анатольевича заместителем председателя Одесской облгосадминистрации; Харлова Александра Александровича заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.

Андрей Фигель возглавлял Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства облгосадминистрации.

По данным СМИ, Александр Харлов, как и глава ООГА Олег Кипер, также из прокурорских кресел — он работал на разных постах в прокуратуре и в Государственной фискальной службе, фигурирует в скандале с кражей прокурорами и следователями МВД ювелирных изделий на 26 млн гривен в 2013 году. После проведения обысков в помещении киевского магазина «Граф» его владельцы не досчитались драгоценностей. Именно после этого Харлов обзавёлся новеньким Jaguar XF 2013 стоимостью около 90 тыс. долларов, а затем возглавил управление надзора в уголовном производстве прокуратуры Киева.

Мать-пенсионерка Харлова — миллионер. Ей принадлежит три земельных участка в пригороде Киева, четыре квартиры в центре столицы, а также с десяток машиномест. Стоимость недвижимого имущества, оформленного на неё, превышает два миллиона долларов. В её автопарке — внедорожники Land Rover і Range Rover стоимостью по 100 тыс. долларов каждый.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Владимир Зеленский назначил прокурора столицы Олега Кипера главой Одесской областной военной администрации.

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