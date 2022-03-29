Кабмин утвердил план по перемещению предприятий на безопасную территорию

Кабинет Министров утвердил план мер по перемещению производственных мощностей на безопасную территорию.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №246-р от 25 марта 2022 года «Об утверждении плана неотложных мер по перемещению в случае необходимости производственных мощностей хозяйствующих субъектов с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию».

В частности, планом предусмотрено:

определение перечня субъектов хозяйствования, которые нуждаются и/или намерены переместиться с территорий, где ведутся боевые действия и/или есть угроза боевых действий, на безопасную территорию

определение перечня свободных производственных площадей (greenfield/brownfield), которые могут использоваться перемещёнными предприятиями, и создание с этой целью единой базы данных (цифровой карты)

ведение постоянного мониторинга состояния перемещения компаний

ведение мониторинга состояния размещения компаний на безопасной местности

предоставление информационной и организационной помощи о возможностях размещения и проживания работников перемещённых предприятий

подготовка предложений об упрощении порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества

содействие оперативному выделению подвижного состава АО «Укрзализныця» для перевозки производственного оборудования

предприятий, в том числе по представлению областных военных администраций

разработка механизма возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку АО «Укрпочта» без составления отдельных смет

разработка механизма возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку АО «Укрпочта» без составления отдельных смет обеспечение оперативного подключения производственных мощностей перемещённых предприятий к газо-, водо-, электроснабжению и другим инженерным коммуникациям

проработка вопроса предоставления компенсаций предприятиям за подключение к электроснабжению.

проработка вопроса о переносе срока уплаты процентов по кредитам (займам), предоставленным отечественными банками перемещённым предприятиям с целью возобновления производства

разработка возможности формирования заказа для военно-промышленного комплекса, как и решения вопросов критического импорта отдельных товаров

проработка вопроса упрощения процедур предоставления или передачи земельных участков размещения производственных мощностей предприятий.

Отмечается, что выполнение плана мероприятий должно быть осуществлено в течение марта-мая.

Кстати. По состоянию на 27 марта из зоны боевых действий западнее перемещено 89 предприятий. 47 из них уже приступили к работе.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 21 марта только в пяти портах Украины частично осуществляется обработка стоящего у причалов флота и отгрузка грузов по железной дороге и на автотранспорте.

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