Кабмин разрешил заправлять флот у портов Рени и Измаил

Кабинет Министров на заседании 26 июля внёс изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота, то есть заправлять его топливом прямо возле портов Рени и Измаил.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Теlegram.

«Правительство продолжает расширение экспортной способности портов на реке Дунай, которая сейчас является одним из ключевых маршрутов экспорта. Сегодня внесли изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота, то есть заправлять их топливом прямо возле портов Рени и Измаил», — отметил Шмыгаль.

По его словам, это повысит скорость и значительно облегчит логистику экспортно-импортных грузов.

Глава правительства отметил, что Украина уже сделала ряд важных шагов для создания новых логистических маршрутов и увеличения экспортного потенциала. В частности, речь идёт о транспортном безвизе с ЕС, аннулировании пошлин и квот на украинскую продукцию при экспорте в Европу, Канаду и Великобританию, новых пунктах пропуска на западной границе Украины.

Как сообщала Одесса News, с начала развязанной Россией полномасштабной войны грузооборот через украинские порты на реке Дунай вырос в 2,5-5 раз. В течение двух последних недель по устью Быстрому в дельте Дуная прошли около 70 торговых судов.

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