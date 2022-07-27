153-й день войны: на юге ВСУ зачистили от врага два села

За предыдущие сутки на южном направлении военные ВСУ окончательно зачистили от российских захватчиков сёла Андреевка и Лозовое.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По данным, представленным полковником Назаровым, «обстановка в нашей операционной зоне сложная, динамичная в развитии, но контролируется силами обороны юга Украины. Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны».

Карта Минобороны Украины с данными о военных действиях в Украине сост. на 26.07.2022

«В течение предыдущей ночи в нашей зоне ответственности нанесён массированный ракетный удар по Одесчине и Николаевщине. Задействована тактическая и стратегическая авиация. Выпущено 5 ракет Х-59, зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру курортного посёлка Затока и частный дом. 2 дачных дома разрушены и выгорели, на 2 базах отдыха и в 2 кафе существенные разрушения и последствия пожаров. Пострадали двое гражданских», — говорится в сообщении.

В Николаевской области одновременно с ракетным ударом стратегической авиации с применением ракет типа Х-22 и атакой на портовую инфраструктуру в областном центре, враг атаковал Николаевский район модифицированными снарядами из ЗРК С-300. Поражён объект критической инфраструктуры, автоплощадка, а в Ольшанской громаде – объект транспортной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.

В течение дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение контратакой в направлении Брускинское – Белогорка. Успеха не имел. В Николаевской области — вёл воздушную разведку и лишился летучего шпиона «Элерон-3». Кроме того, из стрелкового оружия уничтожен дрон-камикадзе типа «Лансет», которым захватчики пытались атаковать радиолокационную станцию.

«Нанесены четыре удара по врагу с применением самолётов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолётов. Поражены четыре опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надёжно закрепили свои позиции», — отметил полковник Назаров.

Подтверждённые потери врага за прошедшие сутки составляют: 89 военных, танк Т-62, гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», миномётный комплекс «Сани», две единицы бронированной и шесть — автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка флота РФ в количестве 11 единиц продолжает манёвры в ракетно безопасных районах Чёрного моря, вдоль крымского побережья. Тем временем два ракетных и один большой десантный корабль – в готовности к применению по назначению», – добавили в ОК «Юг».

На главном фото боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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