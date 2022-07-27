В Одессе с почестями провели в последний путь погибших офицеров, светлая им память

26 июля в Одессе на территории Военной академии состоялось прощание с командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковником Виталием Гуляевым и офицерами этой бригады, погибшими на войне с российскими оккупантами.

Об этом проинформировал пресс-центр бригады в Facebook.

Кроме Виталия Гуляева, с почестями в последний путь провели подполковников Виталия Бондарева, Валентина Сергиенко и Александра Дейнеко.

Гуляев, Дейнеко, Бондарев и Сергиенко погибли 23 июля — указано на табличках с их именами на крестах, которые несли на церемонии прощания. Гуляев погиб, защищая юг Украины, во время ракетного обстрела. Об обстоятельствах гибели остальных офицеров не сообщалось.

«Когда теряешь таких людей, настоящих героев нашего времени, это очень больно. С самого начала вторжения России в Украину они храбро выполняли свой военный долг и уничтожали российских оккупантов. Мы обязательно отомстим за каждого», – подчеркнули в ОМБр.

На прощании были командующий войсками оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук, пятый президент Украины Пётр Порошенко, экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов, глава Одесской областной военной администрации, бывший командир 28-й ОМБр Максим Марченко, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Марченко в обращении, опубликованном в Facebook, рассказал, что именно благодаря командиру Гуляеву и погибшим офицерам враг не смог дойти до Одесской области – был остановлен и разбит на херсонском направлении.

«Пять месяцев они защищали нас в ожесточённых боях и беспощадно убивали оккупантов. К сожалению, сегодня мы теряем лучших сыновей Украины. Но мы завершим нашу общую борьбу, обязательно победим и отомстим. Вечная память погибшим воинам и слава Украине!» – сказал он и выразил соболезнования семьям погибших.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

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Фото: ОК «Юг» ВСУ, Пётр Порошенко/ Facebook

Видео: Думская



