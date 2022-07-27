22 спасателя понадобилось для тушения пожара в депо Арциза, есть пострадавшие

26 июля в депо города Арциз Одесской области взорвался тепловоз, вследствие чего пострадали три человека, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, сообщение о взрыве тепловоза на территории депо поступило в 13 час. 30 мин. На месте было установлено, что загорелся локомотив и горючее возле него. В 15:28 пожар был ликвидирован на площади 65 кв. метров.

Вследствие пожара пострадали трое граждан, 1976, 1983 и 1987 годов рождения, их в тяжёлом состоянии (с ожогами тела 40-50%) госпитализировали.

По оценке специалистов ГСЧС, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.

От ГСЧС к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 22 спасателя.

Как сообщала Одесса News, 20 июля во время пожара в квартире по улице Мечникова в Одессе погибла хозяйка квартиры 1957 г.р.

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