Россия потеряла во время войны в Украине 40 тысяч военных

За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла почти 40 тыс. военнослужащих только убитыми, ещё десятки тысяч получили ранения.

Об этом 26 июля в своём обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента. Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях. Впрочем, это количество уже почти 40 тыс. – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А ещё десятки тысяч раненых, изуродованных», – сказал он.

Зеленский призвал всех, у кого остались контакты с россиянами, сообщать им эту цифру.

«Если российское государство не говорит этого официально и даже в общих чертах, это означает, что каждый и каждая, кто сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должны доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тыс. одних только убитых оккупантов», – подчеркнул он.

В Генеральном штабе ВСУ утром 26 июля сообщали, что РФ потеряла за время вторжения около 39870 военных.

Как сообщала Одесса News, подтверждённые потери врага за прошедшие сутки на юге Украины составили 89 военных.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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