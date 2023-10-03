587-й день войны: военная группировка «Одесса» ведёт контрбатарейную борьбу

Начались 587-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Силы обороны нашей страны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и наступательные действия на Бахмутском направлениях, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника, — сообщает в оперативной сводке военных действий Генштаб ВСУ состоянием на 6 утра 3 октября.

В зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки в районе Макеевки Луганской области. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтёрском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровно Донецкой области. На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага, — информирует Генштаб.

Для справки. Контрбатарейная борьба — это организация и ведение огня артиллерией и миномётами с целью подавления и уничтожения артиллерийских и миномётных батарей противника.

Одесса News информировала о ночной 1 октября дроновой атаке врага по территории Одесской области, когда были уничтожены 14 вражеских «SHAHED-136».

На главном фото Генштаба боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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