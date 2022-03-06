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В Одесской области эвакуировали экипажи четырёх иностранных судов

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В Одесской области пограничники обеспечили эвакуацию около 40 членов экипажей морских судов, находившихся под угрозой обстрела кораблями РФ.

Как передаёт Одесса News, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Так, в морском порту «Южный» на четырёх иностранных судах находились иностранцы-члены экипажей, находившиеся под угрозой обстрела кораблями РФ. Сегодня (5 марта, — ред.) пограничники Одесского отряда совместно с Министерством иностранных дел Украины оперативно обеспечили эвакуацию почти 40 членов экипажей из морских портов в консульства г.Одесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди эвакуированных – граждане Греции, Филиппин и Румынии.

«В настоящее время часть иностранцев находится в консульствах, а около 10 граждан Румынии уже пересекли государственную границу Украины и следуют домой», — отметили в министерстве.

Как сообщала Одесса News, Одесской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту обстрела вооружёнными силами Российской Федерации эстонского грузового гражданского судна «HELT».

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