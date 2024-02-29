Смотрите, кто станет первым заместителем главы Одесской облгосадминистрации

Кандидатуру первого заместителя председателя Одесской областной госадминистрации согласовал Кабинет министров Украины.

Им станет действующий заместитель главы ОГА Александр Харлов, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Александр Харлов работает в Одесской облгосадминистрации с сентября 2023 года.

Он родился в Кременчуге Полтавской области в 1982 году. В 2004 году окончил Киевский университет имени Шевченко, получив специальность правоведа.

С 2004 по 2019 работал на различных должностях в прокуратуре Печерского и Днепровского районов Киева, транспортной прокуратуры столицы и Генеральной прокуратуры Украины.

В 2020-21 работал в Государственной фискальной службе.

Старший советник юстиции с 2014 года, специальное звание — полковник налоговой милиции с 2020 года и воинское звание — полковник юстиции с 2022 года.

По информации СМИ, в 2014 году Харлов, будучи сотрудником Печерской прокуратуры, фигурировал в уголовном деле об ограблении магазина Graff, из которого под видом обыска были похищены ювелирные изделия на 2,5 млн евро.

По данным YouControl, Александру Харлову принадлежат два земельных участка в Киеве, а также ещё один в совместной собственности с Харловой Галиной. Также в общей собственности с ней у него есть гараж в столице. Семье Харлова принадлежит квартира в Киеве, а также дачный дом в области (Броварской район).

Его жена владеет квартирой в Софиевской Борщаговке. В графе транспортных средств декларации указано, что Александру Харлову принадлежит Volkswagen Passat 2017, водное средство и мотоцикл. А его жена владеет автомобилем BMW X-6 2016 года.

Женат с 2015 года. Жена – Харлова Екатерина. Адвокат, физическое лицо-предприниматель. Пара воспитывает двух сыновей – Харловы Тимофей и Матвей, 2016 года рождения.

Одесса News информировала, что 31 мая 2023 года Олег Кипер вступил в должность председателя Одесской облгосадминистрации. В настоящее время у него 4 отраслевых заместителя — Дмитрий Радулов, Андрей Фигель, Сергей Кропива и Александр Харлов.

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