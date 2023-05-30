Одесскую областную военную администрацию возглавил прокурор Киева Олег Кипер.

Кандидатуру нового главы ОВА согласовал Кабинет министров, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Представление Кипера в новой должности состоится в Одессе 31 мая.

Олегу Киперу 43 года, он родился в селе Тимково Кодымского района Одесской области, в 2002 году окончил Одесскую юридическую академию, в 2017 году защитил кандидатскую диссертацию. У него двадцатилетний стаж работы в прокуратуре, сначала занимал должности в Подольском межрайонном управлении, затем в прокуратуре Одесской области, позже работал заместителем начальника следственного управления Генпрокуратуры, возглавлял управление прокуратуры Ивано-Франковской области, а позже был заместителем председателя региональной прокуратуры.

В 2015 году в качестве самовыдвиженца принимал участие в выборах мэра Одессы. Позже руководил одним из отделов в ГПУ, а с лета 2020 возглавил прокуратуру Киева.

Женат, имеет дочь.

До 2022 года супруга Кипера Ирина имела российское гражданство. После начала полномасштабного вторжения, по его словам, супруга отказалась от паспорта России. Из-за работы в Генпрокуратуре во время президентства Януковича, в 2015 году Кипер был люстрирован. Позже окружной административный суд Киева удовлетворил его иск о возобновлении в должности.

Как сообщала Одесса News, 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ «Об увольнении М.Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации».

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