Тяжелораненую во время ракетной атаки одесситку лечат в Австрии

Жительница Одесской области, которая была тяжело ранена 4 июня в результате российской ракетной атаки, спасательной авиацией эвакуирована в Австрию.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что 29-летняя Любовь ехала в детскую больницу вместе со своим мужем и дочерью. В этот момент враг совершил атаку на Одесскую область. Куски ракеты зацепили автомобиль семьи. Ребёнок чудом не пострадал, мужчина получил осколочное ранение плеча. Женщина получила тяжёлые ранения брюшной полости, перелом бедра.

«Несмотря на свою травму и аварийное состояние автомобиля, мужчина сам смог доехать в больницу. Наши медики оказали всем неотложную помощь и успели спасти Любовь. Теперь пострадавшая будет продолжать лечение в клинике Зальцбурга», — говорится в сообщении.

Олег Кипер написал, что «искренне благодарен нашим невероятным медикам, австрийской стороне, руководству аэропорта Кишинёв, мужественному мужчине, который, несмотря ни на что, оперативно доставил женщину в больницу и всем, кто приложил усилия к спасению украинки. Наши люди невероятны!».

Одесса News информировала, что в июне 2023 года двое сотрудников продовольственного склада одесской торговой сети «Таврия В», пострадавших в результате ракетной атаки РФ 14 июня, были направлены с тяжёлыми ожогами в Австрию для дальнейшего интенсивного лечения.

Фото: ООГА/Telegram

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