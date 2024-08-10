США объявили о новом пакете помощи Украине на $125 млн

США 9 августа объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн.
Об этом сообщается на сайте Пентагона, пишет издание ГОРДОН.
Это 63-й пакет военной помощи, который администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине со складов минобороны, начиная с августа 2021 года.
В этот пакет войдут:
- боеприпасы для систем HIMARS;
- ракеты Stinger;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и наведением (TOW);
- многоцелевые радары;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокомобильные многоцелевые колёсные машины скорой помощи (HMMWV);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Одесса News, что в июле 2024 года в Штатах объявили о предоставлении Украине очередной военной помощи по программе специальных президентских полномочий на сумму до $200 млн и долгосрочной поддержке через фонд Инициативы содействия безопасности Украины на $1,5 млрд.
Фото: Генштаб ВСУ
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