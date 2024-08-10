США объявили о новом пакете помощи Украине на $125 млн

США 9 августа объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн.

Об этом сообщается на сайте Пентагона, пишет издание ГОРДОН.

Это 63-й пакет военной помощи, который администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине со складов минобороны, начиная с августа 2021 года.

В этот пакет войдут:

боеприпасы для систем HIMARS;

ракеты Stinger;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и наведением (TOW);

многоцелевые радары;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокомобильные многоцелевые колёсные машины скорой помощи (HMMWV);

боеприпасы для стрелкового оружия;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Одесса News, что в июле 2024 года в Штатах объявили о предоставлении Украине очередной военной помощи по программе специальных президентских полномочий на сумму до $200 млн и долгосрочной поддержке через фонд Инициативы содействия безопасности Украины на $1,5 млрд.

Фото: Генштаб ВСУ

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