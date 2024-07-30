США объявили о военной помощи Украине на сумму $1,7 млрд

Соединенные Штаты предоставят Украине очередную военную помощь — по программе специальных президентских полномочий на сумму до $200 млн и долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины на $1,5 млрд.

Об этом заявил 29 июля советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

По словам Кирби, помощь будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, миномётные снаряды, ракеты для американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Министерство обороны также предоставляет долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей», – отмечает «Голос Америки».

Пентагон опубликовал список того, что войдёт в новый пакет помощи Украине, а также в долгосрочный пакет на $1,5 млрд:

боеприпасы для зенитных ракетных систем NASAMS;

боеприпасы для ПВО малой и средней дальности;

ракеты ПВО RIM-7;

оборудование для радиоэлектронной борьбы;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

миномётные снаряды калибра 120 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

противотанковые управляемые ракеты с оптическим отслеживанием TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие;

взрывчатка и оборудование для подрыва;

защищённые системы связи;

услуги коммерческих спутниковых изображений;

запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне отметили, что это уже 20-й пакет помощи, предоставленный Министерству обороны Украины с августа 2021 года.

«Соединённые Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами НАТО и партнёрами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией», – сказано в релизе.

Одесса News информировала, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины, если победит на предстоящих выборах в ноябре.

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