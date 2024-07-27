Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины, если победит на предстоящих выборах в ноябре.

Об этом написал экс-госсекретарь США Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal, сообщает LIGA.net.

«Создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины. Вместо того, чтобы обременять новыми счетами налогоплательщиков США, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия», – написал он, комментируя возможный, по его мнению, план Трампа по урегулированию конфликта. Помпео напомнил, что именно так США помогли Великобритании во время Второй мировой войны.

США при президентстве Трампа могут ввести «реальные санкции», потому что текущие, по мнению Помпео, хорошо написаны, но пусты по существу. К примеру, российские банки освобождены от ограничений, если их деятельность связана с продажей энергоресурсов.

План также должен предусматривать раскрытие энергетического потенциала Америки и усиление американской оборонной промышленности.

«Экономика России меньше экономики Техаса», – говорится в колонке.

По мнению Помпео, США должны показать России, что она не может конкурировать с оборонными возможностями США.

Также в мирном плане, по мнению Помпео, должно быть снятие всех ограничений на оружие, которые Украина может получить и использовать.

Вот какие шаги позволят Трампу диктовать условия мирного соглашения:

война прекращается немедленно;

Украина строит такую ​​армию, чтобы Россия больше никогда не нападала;

никто не признаёт российскую оккупацию и аннексию украинских территорий – так же, как не признавали советскую оккупацию стран Балтии и не признавали Восточную Германию до 1974 года;

Крым демилитаризуют;

Украина восстанавливается за счёт репараций из замороженных резервов центрального банка России;

Украина как можно быстрее вступает в НАТО;

НАТО создаёт фонд для вооружения Украины в размере $100 млрд, с долей США на уровне 20%;

Европейский Союз принимает Украину в свой состав и помогает модернизировать и развивать её экономику;

санкции против России полностью упраздняют только тогда, когда Украина станет членом НАТО и ЕС.

«Эти шаги, а не полумеры администрации Байдена, положат конец войне, установят длительный мир, переведут на Европу бремя его поддержки и восстановят свободу и безопасность на континенте», – пишет Помпео.

Одесса News информировала, что 16 июля 2024 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в США с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом, после чего заявил, что не сомневается, что Трамп «будет сильным и решительным в поддержке Украины».

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