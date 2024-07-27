Где эта улица: имя Виктора Скаржинского появилось на карте Одессы

Этот памятник учёному-самоучке украшал Городской сад Одессы более 65 лет – с 1872 по 1937 годы. На бюсте была надпись: «Виктору Петровичу Скаржинскому, разведшему в жарких степях Херсонской губернии 400 десятин леса хвойных и лиственных пород».

Виктор Петрович происходил из древнего украинского казацкого рода Скаржинских.

Одесса занимала особое место в его жизни, но тянуло всегда в родовое имение в селе Скаржинка (Трикрата) Вознесенского района Николаевской области. Здесь военный по профессии и садовник в душе сделал невозможное: среди каменистой степи он вырастил чудесный Трикратский лес, который и сегодня приносит людям прохладу и чистый воздух. Этот лес и многочисленные оранжереи породили любовь к будущей жене, сердце которой он хотел завоевать.

Лесоразведение стало главным делом жизни Виктора Петровича. Зиму семья проводила в Одессе, а весной всегда ехали в родовое имение, где Виктор Петрович до поздней осени каждый день отдавал любимому делу по 16-18 часов. Учился сам и учил других. Из-за границы приглашал на работу лучших садоводов и мастеров паркового искусства.

Скаржинскому удалось сделать то, что редко по силам целым исследовательским институтам. Из питомников Скаржинского впоследствии выросли аллеи Вознесенска, Николаева, композиции Одесского и Никитского ботанических садов, дендропарка «Софиевка» в Умани.

«Ко всякой добродетели ведёт известного рода лестница, на которую подняться можно не иначе, как начав с нижних ступеней», – так характеризовал свою деятельность Виктор Скаржинский.

Он был похоронен на Первом Христианском кладбище Одессы.

Одесситы поддержали предложение о переименовании спуска 8-го Марта в Одессе в честь Виктора Петровича Скаржинского.

Одесса News информировала о переименовании площади Льва Толстого в Одессе в площадь «дедушки еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима.

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