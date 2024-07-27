Национальный банк посвятил памятную монету украинским медицинским работникам

В канун Дня медицинских работников в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» состоялась презентация новой памятной монеты «Страна супергероев. Спасибо медикам!» номиналом 5 гривен.

Эта монета посвящена самоотверженному труду медицинских работников Украины, которые, не останавливаясь ни на минуту, постоянно спасают жизнь и здоровье детей и взрослых как в тылу, так и на передовой, — говорится в сообщении НБУ.

Представили новую монету Глава Национального банка Андрей Пышный и генеральный директор НДСБ «Охматдет» Владимир Жовнир. Они вручили первые памятные монеты работникам Охматдета, отмеченным за многолетний труд и профессиональные заслуги.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. Это незаживающая рана в сердце каждого украинца, которая постоянно болит и кровоточит.

На реверсе в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Монета продолжает серию «Бессмертная моя Украина». Она изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж – до 50 тыс. шт.

Купить памятную монету «Страна супергероев. Спасибо медикам!» можно будет с 30 июля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Через интернет-магазин будет реализовано 30 тыс. шт. памятных монет.

Реализация банками-дистрибьюторами будет осуществляться постепенно по мере отгрузки памятных монет Банкнотно-монетным двором НБУ.

Одесса News информировала о том, что в июле 2024 года Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины отчеканил новую коллекционную монету, посвящённую многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Лелека-100».

Фото: Нацбанк Украины

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