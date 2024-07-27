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Украинским морским коридором за 11 месяцев транспортировали 60 млн тонн грузов

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За 11 месяцев функционирования украинского морского коридора в Чёрном море по нему из портов Одесса, Черноморск и Южный перевезли 60 млн тонн грузов.

Об этом 26 июля сообщает в Facebook Администрация морских портов Украины.

«60 млн тонн – грузооборот портов Большой Одессы за 11 месяцев работы украинского коридора. 40,6 млн тонн экспортировано зерновых грузов в 46 стран мира», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по украинскому коридору движется балкер Manta Hacer с 25,2 тыс. тонн украинской гуманитарной пшеницы в Йемен.

«Это очередное судно, которое зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН», – говорится в сообщении.

В АМПУ подчеркнули, что даже несмотря на полномасштабную войну и коварные обстрелы страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры, в том числе ангаров для хранения агропродукции, Украина «остаётся ключевым игроком в вопросе глобальной продовольственной безопасности мира».

Одесса News информировала, что в июле 2024 года судно с украинской мукой в рамках инициативы Grain from Ukraine прибыло в сектор Газа.

Фото: АМПУ/Facebook

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