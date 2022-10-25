9 российских кораблей стали собственностью Украины

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), завершило процедуру передачи в управление девяти российских морских судов.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что суда были арестованы в рамках уголовного производства, которое ведёт Госбюро расследований. Их стоимость составляет более 530 млн грн.

«Водный транспорт передан для хозяйственной деятельности украинскому предприятию, которое будет платить часть доходов от коммерческого использования судов в государственный бюджет Украины», – говорится в сообщении.

Название предприятия в пресс-службе не указаны, а названия кораблей на фотографиях скрыты.

В АРМА отметили, что арестованные корабли, которые являются собственностью российских предприятий, перевозили хозяйственные грузы. Они прибыли на территорию Украины в конце 2021-го – начале 2022 годов.

«Владельцы судов перечисляли значительные суммы налогов в бюджет РФ, тем самым способствуя финансированию вооружённой агрессии», – говорится в сообщении.

После широкомасштабного вторжения России в Украину это имущество было арестовано и передано в управление АРМА.

В мае агентство объявило публичный конкурс для поиска управляющего имуществом, в июне был избран победитель. После оценки активов между АРМА и компанией – победителем конкурса заключён договор управления сроком на один год. На финальном этапе агентство передало транспортные средства управляющему.

Для справки. 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов.

1 апреля украинский парламент принял ещё один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

21 апреля Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников. Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины.

12 мая парламент поддержал закон с предложениями президента, Зеленский подписал его.

Как сообщала Одесса News, 30 июня Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) отельный комплекс «Аркадия» в Одессе, принадлежащий трём гражданам России

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