МИД Китая просит своих соотечественников покинуть Украину

Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР в Украине обратились к своим гражданам с призывом усилить меры по собственной безопасности и, при необходимости, эвакуироваться из Украины.

Об этом сообщает китайское издание Global Times, пишет Укринформ.

«В связи с нынешней серьёзной ситуацией с безопасностью в Украине Министерство иностранных дел Китая и посольство Китая в Украине призывают граждан КНР в стране усилить меры по безопасности и эвакуироваться. Посольство поможет в организации эвакуации тех, кто в ней нуждается», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, днями Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за российских атак, угрожающих гражданскому населению.

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