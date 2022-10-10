Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за российских атак, угрожающих гражданскому населению.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Facebook, пишет Укринформ.

«Россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины, по государственным объектам в Киеве и других городах. Продолжающиеся атаки России представляют собой прямую угрозу жизни жителей и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает своих граждан находиться в укрытии и покинуть Украину, когда это будет безопасно», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в понедельник утром Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Хмельницкому, Львову, Житомиру, Днипру, Харькову, Одессе и другим городам. Всего по территории Украины были выпущены 83 ракеты, 43 из них сбиты.

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