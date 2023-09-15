В бою за Украину погиб житель Одесской области Артур Померанцев, светлая память

19 июля от полученных смертельных ранений во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Водяное Донецкой области, скончался житель города Южного Артур Померанцев.

Об этом сообщал в Facebook Южненский городской совет.

Артуру был всего 41 год.

Сержант Вооружённых сил Украины, сапёр первого инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода второго механизированного батальона в/ч А0536. Артур был принят на военную службу 10 апреля 2023 года.

В бою получил ожоги 50% тела.

В мирной жизни Артур работал заместителем начальника портового флота.

С воином попрощались 24 июля. В Южном этот день объявили траурным.

Одесса News информировала, что 19 июля во время выполнения боевого задания в районе села Терны Донецкой области погиб житель села Долиновка Павловской громады Болградского района Одесской области Сергей Климов.

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Фото: Южненский горсовет/Facebook, Думская, Одесская жизнь

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