569-й день войны: Авдеевка таки наша

В ходе штурмовых действий ВСУ овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сегодня, 15 сентября, официально проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Украинские воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут, имели частичный успех в районе Клещиевки, а в районе Вербового Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Противник вёл безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. Идут тяжёлые бои.

«В то же время наши защитники сдерживают наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вёл безуспешные наступательные действия в районе Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области были отражены. Оккупанты понесли здесь значительные потери в живой силе и технике», — говорится в информации Генштаба.

Одесса News информировала, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении Авдеевки ещё вчера, 14 сентября, однако позже она откорректировала свою информацию, сославшись на «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий», и заменила слова «освобождение Андреевки» на «в Андреевке есть определённый успех».

На главном фото боец 93-й ОМБр «Холодный яр».

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