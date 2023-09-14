Силы обороны Украины освобождают Андреевку Донецкой области

На бахмутском направлении силы обороны Украины успешно продвигаются вперёд и освобождают село Андреевка Донецкой области.

Об этом 14 сентября заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«На северном фланге враг пытается отвоевать утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка — наша», написала Маляр.

Позже Маляр отредактировала свой пост, написав: «Уточняю по поводу информации об освобождении Андреевки. Я не подаю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошёл коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Андреевке есть определённый успех и сейчас продолжаются тяжёлые бои».

4 сентября Маляр сообщала, что в общей сложности силы обороны Украины с начала летнего контрнаступления освободили под Бахмутом Донецкой области 47 км², а за неделю освобожденная площадь увеличилась на 3 кв. км. 11 сентября замминистра указала, что за неделю с 5 по 11 сентября ВСУ освободили ещё 2 кв. км.

Одесса News информировала, что 7 сентября 2023 года пограничники подняли украинский флаг над сёлами Строевка и Тополи Харьковской области.

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