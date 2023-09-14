Одесский облдрамтеатр покажет яркий спектакль с бурным сюжетом

16 сентября спектакль «Осторожно – Ева!?» состоится в Одесском областном академическом драматическом театре.

Эффектное название интригует и обещает множество ярких впечатлений от просмотра. Яркий спектакль с бурным сюжетом затягивает и не отпускает внимание ни на мгновение. Прекрасные актёры легко погружают в особый мир искренних эмоций и страстных чувств.

В основе постановки – пьеса итальянского драматурга Альдо Николаи. А это, по меньшей мере, сулит присутствие в спектакле ярких, бурных и неподдельных эмоций и страстей.

Вся «соль» спектакля – в его названии. Ведь главная героиня, Ева – ещё та хранительница мужского покоя и уюта! Пытаясь, по её мнению, окружить мужчину раем, Ева добавляет в его жизнь немножко ада. Это будет непредсказуемо, но точно не скучно!

Приходите за классным отдыхом и хорошим настроением к 18 часам.

Комедия в 2 действиях.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Греческая, 48.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy