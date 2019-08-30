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Одесситов приглашают 31 августа на «Fusion Fest»

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Вечером 31 августа в честь празднования Дня города Одессы на площади возле бельведер-колоннады будет представлена красочная концертная программа «Fusion Fest».

Начало в 20 часов.

1 сентября в 12:00 в помещениях, открытых в стереобате колоннады в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ, откроется выставка «Бельведер сквозь века».

В экспозиции будут представлены репродукции старинных гравюр, фотографий, чертежей, технической документации, а также выявленные в процессе натурных работ материалы.

Ознакомиться с экспозицией выставки можно будет до 3 сентября.

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