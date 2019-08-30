Верховная Рада разошлась в третьем часу ночи, фракция Порошенко ушла раньше

Законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, которое гарантирует парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлечёнными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады. Таким образом, в статье 80 Конституции останется норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ещё 19 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект № 7203. Однако Верховная Рада так и не внесла его тогда на голосование.

Парламентарии, представляющие фракции ЕС, Оппозиционную платформу — За жизнь, Голос заявили, что принятие этого законопроекта проходит с нарушением регламента, а сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов назвал насилованием закона Украины и Конституции Украины.

Когда председательствующие начали ставить на голосование вопрос о сокращении сроков рассмотрения законопроектов, которые Президент определил как неотложные, и поручали комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, срочно подготовить их к рассмотрению, фракция «Европейская солидарность» покинула заседание,

Заседание впоследствии покинула зал и фракция «Голос», но затем вернулась.

Разумков проинформировал, что вторая очередная сессия Рады начнёт свою работу 3 сентября.