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Верховная Рада разошлась в третьем часу ночи, фракция Порошенко ушла раньше

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл первую сессию парламента IX созыва в третьем часу ночи 30 августа.

Об этом сообщил Укринформ.

«Первую сессию ВР 9 созыва объявляю закрытой», — сказал он, после чего прозвучал Государственный гимн.

Ночью Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины). За соответствующее постановление №1095 «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» проголосовали 363 народных депутата.

Законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте VIII созыва пятым Президентом Петром Порошенко. Им предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, которое гарантирует парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлечёнными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады. Таким образом, в статье 80 Конституции останется норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ещё 19 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект № 7203. Однако Верховная Рада так и не внесла его тогда  на голосование.

Парламентарии, представляющие фракции ЕС, Оппозиционную платформу — За жизнь, Голос заявили, что принятие  этого законопроекта проходит с нарушением регламента,  а сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов назвал  насилованием закона Украины и Конституции Украины.

Когда председательствующие начали ставить на голосование вопрос о сокращении сроков рассмотрения законопроектов, которые Президент определил как неотложные, и поручали комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, срочно подготовить их к рассмотрению, фракция «Европейская солидарность» покинула заседание,

Заседание впоследствии покинула зал и фракция «Голос», но затем вернулась.

Разумков проинформировал, что вторая очередная сессия Рады начнёт свою работу 3 сентября.

Как сообщала Одесса News, в первый день работы Верховной Рады IХ созыва депутаты избрали руководство парламента, утвердили новый состав правительства.

Фото: Укринформ

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