В Украине приступило к работе новое правительство

Верховная Рада Украины ІХ созыва в четверг вечером на своём заседании избрала нового Премьер-Министра. Им стал заместитель руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

За это решение проголосовали 290 депутатов, сообщает Укринформ.

Гончарук родился в 1984 году. По образованию юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права. Закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Правоведение», Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», выпускник Аспен Института Киев и Киево-Могилянской бизнес-школы.

Был управляющим партнёром юридической фирмы «Constructive Lawyers». С сентября 2015 года возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины — министра экономического развития и торговли Степана Кубива. На внеочередных парламентских выборах 2014 баллотировался в Верховную Раду от партии «Сила людей».

28 мая 2019 года назначен заместителем главы Администрации Президента, с 25 июня 2019 года — заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Новый Премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1 миллион 851 тысячу гривен дохода за 2018 год.

Такие данные содержатся в его электронной декларации. Из них — 1 миллион 789 тысяч 972 гривни Гончарук отметил как «доход от занятия предпринимательской деятельностью». Ещё 60 тысяч 772 гривни — заработная плата в общественной организации «Офис эффективного регулирования». На банковских счетах новый глава Кабмина держит 158 тысяч 361 гривню, 84 тысячи долларов и 36 тысяч евро, ещё 100 тысяч гривен хранит наличными.

Как следует из декларации, Гончарук не является владельцем недвижимости, квартиру в Киеве арендует, а зарегистрирован в квартире брата в Чернигове. Как свою собственность новый Премьер указал авто Jaguar X-Type 2007 года.

Также он указал членство в общественных организациях «Сила людей», «Офис эффективного регулирования», «Люди важные» и в Национальной ассоциации адвокатов.

Поздним вечером Верховная Рада завершила утверждение состава нового Кабинета министров, который представил парламентариям Премьер-министр Алексей Гончарук.

В него вошли:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба;

вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;

министр юстиции Денис Малюська;

министр финансов Украины Оксана Маркарова;

министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель;

министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий;

министр развития громад и территорий Украины Елена Бабак;

министр образования и науки Украины Анна Новосад;

министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;

министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский;

министр социальной политики Украины Юлия Соколовская;

министр внутренних дел Украины Арсений Аваков;

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Оксана Коляда.

Заместителя руководителя Офиса Президента Украины Вадима Пристайко назначили министром иностранных дел Украины, а внештатного советника Президента Андрея Загороднюка — министром обороны Украины.

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2003 году начал работать в Министерстве иностранных дел Украины. В 2013-2014 гг. — председатель правления Фонда культурной дипломатии «UART». В 2014 году — посол по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины. С апреля 2016 года — Постоянный представитель Украины при Совете Европы.

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Дмитрий Дубилет родился в 1985 году в Днепропетровске, учился на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Бизнесмен, IT-директор ПриватБанка, с мая 2011 года вошёл в состав правления банка. В июле 2019 года его назначили советником в.и.о. председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

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Михаил Фёдоров родился в 1991 году в городе Васильевка Запорожской области. Выпускник факультета социологии и управления Запорожского национального университета. Операционный директор в образовательном проекте для предпринимателей «Суперлюди». Предприниматель, основатель компании «SMMSTUDIO». Организатор Facebook Marketing Conf. Руководитель диджитал-направления в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

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Тимофей Милованов родился в 1975 году. Учился в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Киево-Могилянской Академии. Получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики и в Университете Висконсин-Мэдисон. Преподавал в университете Бонна, университете штата Пенсильвания, Пенсильванском университете и университете Питтсбурга. Почётный президент Киевской школы экономики. С июля 2016 года — член Совета Национального банка Украины, с октября 2016 года — заместитель председателя Совета Национального банка Украины.

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Денис Малюська родился в 1981 году. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и в Лондонском университете. Работал юристом, специализируясь в вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. Основал в 2004 году адвокатское объединение «Адвокатская фирма «Бизнес-право». Основатель и руководитель ООО «Радник ПРЕС». С 2010 года — консультант по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. Председатель правления BRDO/World Bank Group. Избран народным депутатом Украины 9 созыва от партии «Слуга народа».

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Алексей Оржель родился 26 января 1984 года. Окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ КПИ, получил магистерскую степень по специальности энергетический менеджмент. Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, участник специализированных конференций и семинаров. Работал на различных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе. Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

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Оксана Маркарова родилась в 1976 году. Окончила Киево-Могилянскую академию и Университет Индианы (Блумингтон/США). С 1998-1999 гг.- советник по вопросам экономической политики в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital). В 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США, работала в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии. С 2001-2003 гг. — менеджер по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. С 2003-2015 гг. — председатель правления (президент) компании ПАО Инвестиционная компания «ІТТ-Инвест». В 2015-2016 гг. — заместитель министра финансов Украины — руководитель аппарата. С 2016 года — Правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций. В 2016-2018 гг. — первый заместитель министра финансов Украины. С 7 июня 2018 — и.о. министра финансов Украины, с 22 ноября 2018 года — министр финансов Украины.

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Владислав Криклий родился в 1986 году. Учился в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко. Работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании «Tickets.ua». С 2014-2015 гг. — советник главы МВД Украины. С марта по ноябрь 2015 был заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины, а с ноября — начальник Главного сервисного центра МВД Украины. Избран народным депутатом Украины 9 созыва от партии «Слуга народа».

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Елена Бабак родилась в 1969 году. Училась в Киевском государственном педагогическом институте иностранных языков. В 1996 году стала победителем конкурса на получение гранта для обучения в США при поддержке фонда Эдмунда Маски и в 1998 году получила квалификацию магистра в Олд Доминион Университете (шт. Вирджиния, США) по специальности «Бизнес администрирование» и специализации «финансы». С 1998 года — частный предприниматель. С 2004 года — член правления и соучредитель Всеукраинской благотворительной организации «Институт местного развития». Член парламентской фракции «Объединение «Самопомич». Народный депутат Украины 8 созыва.

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Анна Новосад родилась в 1990 году в Ладыжине Винницкой области. В Национальном университете «Киево-Могилянская академия» получила диплом бакалавра политологии. Окончила магистерскую программу европейских студий в Университете Маастрихта (Нидерланды). Генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины. Возглавляла управление международного сотрудничества и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины.

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Зоряна Скалецкая (Черненко) — доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктор правовых наук, эксперт по вопросам медицинской реформы в «Реанимационном пакете реформ», директор общественной организации «Форум здоровья» и член Всемирной ассоциации медицинского права. Кроме того, Черненко возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

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Владимир Бородянский родился в 1974 году. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В 2012-2018 гг. занимал должность директора холдинга StarLightMedia, экс-генерального директора телеканала СТБ. 29 июля 2019 года назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам (вне штата). Ранее был коммерческим директором газеты «Московский комсомолец в Украине». С 2000 года руководил отделом по управлению медиаактивами «Альфа-банка» в Украине, отвечал за реализацию бизнес-проектов «Новый канал», «Наше радио», «Московский комсомолец в Украине». В 2004 году возглавил правление телеканала СТБ, который перешёл в собственность Виктора Пинчука.

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Юлии Соколовской 34 года. Училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины, КНЭУ, Объединённом венском институте. Советник в Министерстве финансов Украины. Ранее Соколовская была директором департамента финансов и здравоохранения и социальных программ Министерства финансов Украины.

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Арсен Аваков родился 2 января 1964 года. Учился в Харьковском политехническом институте. В 1987-1990 гг. — инженер ВНИИ охраны вод (Харьков). С 1990-2005 гг. — основатель и президент одного из первых в Украине акционерных обществ — АО «Инвестор». С 2005-2010 гг. — председатель Харьковской областной государственной администрации. Депутат Харьковского областного совета 5 и 6 созывов. С 2014 года — министр внутренних дел Украины. Народный депутат 7 и 8 созывов.

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Оксана Коляда родилась в 1980 году. Окончила Львовский институт внутренних дел по специальности правоведение, Львовский государственный университет внутренних дел. Полковник запаса. Участник боевых действий. В 2003-2015 гг. — служба в МВД, 2015-2017 гг. — начальник управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины. В 2016-2017 гг. — председатель рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны Украины по разработке системы стратегических коммуникаций в Вооруженных Силах Украины. 13 марта 2019 года назначена на должность заместителя министра по делам ветеранов.

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Вадим Пристайко родился в 1970 году. Окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Украинскую академию внешней торговли. С 1994 года работает в МИДе на разных должностях. Был послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел, возглавлял миссию Украины при НАТО. С 22 мая 2019 года — заместитель главы Администрации Президента Украины, с 25 июня — заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

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Андрей Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, Университете Варвика и Оксфордском университете. Имеет более шестнадцати лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. Руководитель компании «Дискавери Буровое оборудование». С 2014 года — общественный активист, волонтёр ВСУ. С 2015 года — руководитель проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. 5 июля этого года Загороднюк был назначен внештатным советником Президента Зеленского. С 9 июля 2019 года — член наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром».

Своё первое заседание Кабмин провёл ночью.

В новом правительстве произошло объединение ряда ведомств: Министерства экономики и Министерства аграрной политики и продовольствия; Министерства энергетики и Министерства экологии; Министерства ветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; Министерства культуры и Министерства молодёжи и спорта. При этом в правительстве нет Министерства информационной политики.