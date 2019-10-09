Правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы

Кабмин в ближайшее время не планирует повышения тарифов.

Об этом на брифинге по результатам заседания правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

«На правительстве мы не принимали решения о повышении тарифов. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то, чтобы повышались тарифы», — подчеркнул Гончарук.

Он также рассказал, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платёжки за жилищно-коммунальные услуги.

«Мы сейчас изучаем в рамках подготовки госбюджета на следующий год, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди старше 70-ти лет — наш приоритет №1. По нашим расчётам, им труднее всего», — отметил Гончарук.

Он отметил, что на вопрос оплаты коммунальных тарифов пенсионерами старше 70-ти лет можно будет ответить в ноябре, когда окончательный проект бюджета будет готов.

«Там будет написано, сколько и на что средств будет выделено. Мы сейчас работаем над тем, чтобы людям в возрасте от 70-ти лет платёжка за ЖКУ была минимальной», — добавил Гончарук.