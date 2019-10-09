У Одессы может появиться цифровой двойник

В рамках работы IV Международного инвестиционного форума «Одесса 225Т» состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве муниципалитета с ведущим оператором мобильной связи.

Как сообщает официальный сайт города, стороны закрепили намерение о создании «цифрового двойника» Одессы.

«Цифровой двойник города – это его виртуальная модель, которая также включает в себя происходящие в городе процессы. Виртуальная система постоянно обновляется в соответствии с изменениями в своих реальных прототипах», — говорится в сообщении.

«Решения для Smart City будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона», — отметил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Отмечается, что задача цифрового двойника города — моделировать работу реальной системы, тестировать гипотезы, новые стратегии, помогать эффективно управлять городским хозяйством, математически точно рассчитывать последствия того или иного действия для всех городских систем.

Кстати. На сегодняшний день в Украине нет населённых пунктов, которые имели бы свою цифровую копию. Одесса имеет все шансы стать первым украинским городом, в котором появится его цифровая копия.

Фото: «Одесса»