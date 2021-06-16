Посольство США оценило вклад Украины в борьбу с .. комарами

Украинская компания Mosqitter, которая разработала интеллектуальную экологическую систему борьбы с комарами, победила от Украины на инвестиционном саммите SelectUSA.

Об этом сегодня, 16 июня, сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

«Поздравляем победителя от Украины в SelectUSA Summit Industry Pitching Session. Более 200 компаний подали заявки на участие в одной из девяти питчинг-сессий, и Mosqitter получил высокие награды!», — сообщило посольство.

Отмечается, что уникальная интеллектуальная экологическая система борьбы с комарами Mosqitter направлена ​​на уменьшение риска инфекционных заболеваний, таких как малярия, вирус Зика, денге, восточный энцефаломиелит, вирус Чикунгунья и др. на больших и открытых территориях путём ликвидации комаров. Следующим шагом Mosqitter будет продолжение деятельности на американском рынке.

По информации Mosqitter, система использует естественные приманки, такие как СО2, свет и тепло, имитирующие живое существо. Приборы привлекают самок комаров, которые переносят болезни, и устраняют их внутри устройства. Для приманки комаров не используются вредные химикаты.

Как сообщала Одесса News, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Вадим Рабинович отметил, что «нынешняя «зелёная» власть загнала целую страну в ж*пу, закрыв телеканалы, добив медицину и устроив «тарифный геноцид».

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